Riviera Fiorita 2026, a Mira il programma della 48ª edizione: cinque giorni di ville, sapori e il corteo acqueo

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Una conferenza stampa a Villa dei Leoni a Mira ha ufficialmente presentato il cartellone della 48ª edizione di Riviera Fiorita, la manifestazione che anima la Riviera del Brenta. L’appuntamento torna dal 9 al 13 settembre 2026 e mette al centro tradizione, paesaggio e promozione turistica, con il corteo acqueo della domenica come momento clou.



Il programma si sviluppa su cinque giornate e combina appuntamenti di vario tipo: visite guidate alle ville storiche, passeggiate narrate, escursioni in bicicletta, percorsi di navigazione nelle valli, eventi culturali e proposte enogastronomiche. Non mancano la musica e la rievocazione storica che da sempre caratterizzano la festa.

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Organizzatori e istituzioni hanno sottolineato la dimensione corale dell’evento. L’Organizzazione di Gestione della Destinazione (OGD) Riviera del Brenta – Terra dei Tiepolo ha curato il coordinamento, con il supporto dei Comuni, della Città metropolitana di Venezia, della Regione del Veneto e della Camera di Commercio Venezia Rovigo. Alla conferenza erano presenti i rappresentanti delle istituzioni e dei soggetti coinvolti nella realizzazione della manifestazione.



Secondo il presidente dell’OGD, il festival è ormai parte integrante della storia locale e per questo va continuamente valorizzato e fatto crescere. Il percorso organizzativo, ha ricordato, è frutto del lavoro condiviso con enti, sponsor, associazioni e numerosi soggetti che portano avanti l’iniziativa.



Una novità significativa di quest’anno è l’ingresso, per la prima volta, di Noventa Padovana nel perimetro della manifestazione. L’amministrazione comunale ha spiegato che la partecipazione concretizza l’appartenenza al territorio della Riviera del Brenta sancita nel dicembre 2021, collocando Noventa come porta d’accesso verso il Padovano e unendo idealmente Padova e Venezia lungo la via d’acqua.



La risposta del pubblico si è confermata positiva: diverse iniziative del programma risultano già esaurite, segno di interesse non solo da parte dei residenti ma anche di turisti attratti dalle proposte. Il consigliere delegato al Turismo del Comune di Mira ha evidenziato come le prenotazioni dimostrino la capacità dell’evento di raggiungere un pubblico vario e la persistenza dell’affetto verso questa manifestazione.



Il successo organizzativo si deve anche al lavoro dei volontari e delle associazioni locali. La Pro Loco di Mira ha ringraziato chi ogni anno mette a disposizione tempo ed energie; per questa edizione sono state avviate nuove collaborazioni con realtà come Famiglie Abilità, Oltre il Muro e le Residenze Socio-Sanitarie di Mira, che hanno contribuito a rendere gli appuntamenti più inclusivi e partecipati.



Tra le proposte in programma spicca il battesimo del Presidio Slow Food dedicato ai mieli di barena, prodotto fortemente legato alla laguna e alla sua biodiversità. L’iniziativa vuole raccontare le relazioni tra natura, agricoltura e paesaggio che definiscono l’area della Riviera e della Laguna.



Le attività più pratiche comprendono escursioni in bicicletta con FIAB, visite con il Centro Studi Riviera del Brenta, e itinerari di navigazione che permettono di esplorare le Valli e i loro ambienti caratteristici. L’offerta punta a un’esperienza corale, pensata per valorizzare i luoghi e le produzioni locali.



Il culmine della manifestazione rimane il corteo acqueo: lungo il Naviglio Brenta sfileranno le società remiere con le tradizionali imbarcazioni veneziane a voga alla veneta e i figuranti in abiti settecenteschi, attirando lungo le rive residenti e visitatori.



Il momento culminante sarà domenica 13 settembre con il grande corteo acqueo da Stra a Malcontenta.