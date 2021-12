Albero di Natale e pista di pattinaggio: a Venezia voglia di normalità

Splende di luce dorata l’albero di Natale in Piazzetta San Marco : acceso l’abete di Natale di 13 metri.

Si tratta della tappa più importante delle installazioni nell’ambito del “Natale di Luce 2021” a Venezia curate da Vela spa per conto del Comune di Venezia e con il supporto della Camera di Commercio di Venezia.

L’albero – un abete nordmanniana di circa 13 metri – si armonizza, con le sue scintillanti luci dorate, agli addobbi natalizi della Piazza San Marco.

Il posizionamento di un albero tradizionale in un sito monumentale di particolare pregio come la Piazzetta San Marco ha richiesto la partecipazione e il coordinamento di numerose maestranze specializzate. Per la movimentazione dell’abete e delle attrezzature è stato realizzato, in fase di cantiere, un percorso a protezione dei masegni del Molo di San Marco e della Piazzetta. Successivamente, è stato costruito il basamento delle dimensioni necessarie ad una corretta ripartizione dei carichi. La seconda fase ha invece visto il posizionamento e la messa in sicurezza dell’albero e l’avvio del suo allestimento con le luminarie e le sfere dorate di diverse dimensioni. Infine si è proceduto al rivestimento del basamento.

La voglia di normalità a Venezia prosegue con l’apertura che genera ogni anno molto entusiasmo: da oggi sino al 1 marzo, ultimo giorno di Carnevale, si pattinerà nella scenografica pista di campo San Polo.

Con l’apertura della pista di pattinaggio sul ghiaccio a Venezia, in campo San Polo, oggi alle ore 11.00, Venezia entra nel vivo della stagione delle feste.

Aperta tutti i giorni in turni di un’ora e mezza, dalle ore 11.00 alle 19.00 nei giorni feriali e mercoledì 8 dicembre, dalle ore 11.00 alle 20.00 il sabato e dalle 11.00 alle 19.00 la domenica, mentre la vigilia di Natale, 24 dicembre, e il 31 dicembre, San Silvestro, sino alle ore 17.00, la pista di pattinaggio resterà in funzione sino a martedì 1 marzo 2021, comprendendo l’intera durata del Carnevale, principale evento dell’inverno veneziano. Tra un turno e l’altro, viene sempre osservato un intervallo di mezz’ora, ad eccezione della pausa di un’ora tra il turno 11-13.00 e 14.00-15.30.

Come gli anni scorsi, alla pista di pattinaggio sarà possibile accedere con pattini propri oppure noleggiandoli in loco, con un sovrapprezzo sul costo d’ingresso. Sono previsti abbonamenti e costi agevolati per i residenti e per i bambini (adulti residenti con noleggio pattini euro 10,00, con pattini propri euro 8,00; bambini tra gli 8,00 e i 6,00 euro, abbonamenti di 10 ingressi da un massimo di euro 75,00 a un minimo di 45,00 euro).

Per accedere alla pista di campo San Polo, è obbligatorio indossare i guanti e la mascherina.

L’ingresso alla pista sarà contingentato e consentito solo ai possessori di Green Pass a partire dai 12 anni.

Maggiori informazioni e il dettaglio degli orari che possono subire variazioni, sono reperibili sul sito: veneziaunica.it, oppure tramite Twitter a @veneziaunica e #lecittainfesta.

Per le operazioni di installazione dell’Albero è stato rivolto on particolare ringraziamento va alla Soprintendenza dei Beni Architettonici per la supervisione del progetto, al Comune di Venezia con le Direzioni Lavori Pubblici, Polizia Locale e Centro Maree, all’azienda Veritas per il continuo supporto operativo per pulizie dell’area e movimentazione passerelle e alla Fondazione Teatro La Fenice per il coordinamento scenografico curato da Massimo Checchetto.