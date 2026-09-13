Povertà Relazionale e Affettiva. Di Enzo Pedrocco

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Costume & Società

POVERTA’ RELAZIONALE E AFFETTIVA

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Scopri come fare

Combatterla dipende molto anche da noi stessi

Alla povertà economica, ogni giorno più diffusa, spesso si accompagna anche una povertà relazionale e affettiva di cui i servizi alla persona dei vari comuni, per lo più protesi, nell’attuale situazione, a fronteggiare con difficoltà e a malapena la prima, non sempre sono in grado di rilevare. E men che meno, di conseguenza, di tenere nel debito conto come meriterebbe: elaborando e fornendo tutte quelle risposte, adeguate ed efficaci, volte a porvi riparo.



Si tratta tuttavia di un tipo di povertà che fortunatamente, com’ è facile intuire, non solo le istituzioni, bensì un po’ tutti noi, con un briciolo di buona volontà e generosità, e a prescindere dalle proprie possibilità economiche, potremmo agevolmente contribuire quantomeno ad arginare.

Ma, nonostante ciò, quanti di noi possono affermare, in coscienza, di prodigarsi in tal senso: facendo tutto ciò che sarebbe loro possibile fare?

Enzo Pedrocco