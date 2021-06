Actv, sindacati, dipendenti: l’accordo si allontana. E lunedì nuovo sciopero. Di Andreina Corso

Vertenza Actv – lavoratori: l’accordo è lontano.

Eppure questa vertenza dovrà pur uscire dal buio che ha incastrato la trattativa tra Actv-Avm, sindacati e la cittadinanza che giorno dopo giorno legge i giornali, ascolta la radio, segue la televisione per capire se qualche schiarita può apparire in un orizzonte per il momento impenetrabile.

I veneziani si lamentano della riduzione delle corse, con l’estate che avanza e i turisti che arrivano a frotte: a vivere le situazioni più lacunose è chi vive nelle isole, i pendolari, che rischiano di non arrivare in orario al lavoro e che sono naturalmente i più spazientiti con i cittadini che si devono spostare e sono costretti ad assembramenti e lunghe attese. La dice lunga anche la presenza delle guardie giurate e i vigili nei pontili, dopo gli episodi di esasperazione degli ultimi tempi che sono arrivati allo scontro fisico e al dover ricorrere alle cure del Pronto Soccorso. Qualcuno dovrà pure occuparsi di questa esasperazione e di prevenirne le conseguenze.

Lo hanno chiamato tavolo e per associazione ci si immagina un luogo dove ci si parla, ci si ascolta e ci si confronta sui problemi del trasporto di mare e di terra. Il muro contro muro non faciliterà la contrattazione.

A tutti dovrebbe essere chiaro che il braccio di ferro deve essere allentato dopo dieci giorni di trattative andate in fumo.

Il segretario provinciale della Filt CGIL Valter Novembrini, lamenta la scarsa considerazione in cui sono state prese le proposte del sindacato, giudicate dall’Azienda irricevibili e facendo saltare il senso dell’essersi seduti intorno a un tavolo per cercare le opportune soluzioni al disagio che si sta espandendo a macchia d’olio.

Forse, domani ci riproveranno e il clima già lo si può immaginare dopo che il Comune ha giudicato, per voce dell’assessore al Bilancio e Società Partecipate, Michele Zuin,’ provocatorio’ e avvertito che se non cambieranno le bozze, il Comune di Venezia procederà per conto suo.

Non sembra un buon inizio, ma non si sa mai; di tanto in tanto la ragionevolezza porta i contraenti a ripensare a quell’accordo che la città attende, auspicato anche dal Sindaco Luigi Brugnaro e che nessuno può permettersi di ignorare.

I sindacalisti interrogano quella che ormai è una controparte per sapere cosa vieti all’ Azienda di reintegrare la soglia ai passaggi sul ponte della Libertà, ripristinando i cinque per senso di marcia a turno, come nel contratto decentrato disdetto a gennaio.

Sempre aperta e irrisolta la questione di poter cambiare linee in cui si presta servizio sempre durante la stessa giornata, l’assunzione di personale, il contratto integrativo…

L’ azienda risponde positivamente sulle soste di servizio del personale, e sugli stagionali, ma di assunzioni, per ora e alla luce delle difficoltà economiche, dovute agli scarsi introiti nella vendita dei biglietti, non se ne parla.

Riportiamo, per chiarezza di esposizione, la lettera aperta dei Sindacati sulle ragioni della vertenza:

“In questi giorni attraverso comunicati ACTV spiega che l’obiettivo della riorganizzazione è aumentare complessivamente il servizio.

Purtroppo tale rivoluzione prevede la rivisitazione dei servizi urbani di Mestre con l’istituzione di punti di rottura di carico e conseguenti scambi di linee automobilistiche e Tram, riducendo di fatto in alcune zone della città i collegamenti essenziali.

Un Servizio di Trasporto Pubblico locale di linea per essere tale deve avere le caratteristiche di essere certo nel percorso con inizio e destinazione date, il più veloce possibile (le rotture di carico costituiscono un rallentamento), ed infine capillare collegando i punti nevralgici costituiti dai centri urbani d’attrazione e le porte della città, favorendo al contempo l’intermodalità vettoriale.

Pertanto questa riorganizzazione del servizio non solo non agevola i cittadini utenti ma lede il loro Diritto alla Mobilità nell’avere un servizio efficiente ed efficace.

Si sarebbero dovute evitare le rotture di carico, ed eventualmente aggiungere nuovi servizi assicurando l’attuale standard dei servizi in tutte le zone della città che non si è voluto fare per ragioni di economia”.

A queste e altre ragioni sono dovuti gli scioperi degli ultimi tempi, anche quelli bianchi (applicazione rigida dei limiti di velocità che farebbe saltare gli orari programmati), che non hanno portato a risultati apprezzabili nella lotta contro i tagli di stipendio dell’accordo integrativo, così il braccio di ferro si sarebbe elevato al livello superiore con ulteriore inasprimento tra le parti.

E lunedì nuovo sciopero.

