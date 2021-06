Guardie giurate ai pontili contro le resse

Guardie giurate a Venezia nei principali pontili di imbarco per prevenire la ressa al momento di salire a bordo.

Si parla di un vigilante ad osservare il rispetto della coda e di comportamenti consoni nei pontili Actv di Piazzale Roma, Ferrovia, San Zaccaria, Fondamente Nove, Santa Maria Elisabetta, Murano Faro, Burano.

La “sicurezza” sorveglierà anche gli imbarchi del ferry al Tronchetto e San Nicolò e persino a Punta Sabbioni.

Ma non si investe solo in “sicurezza”, Actv ha messo in moto molte corse di rinforzo facendo ricorso a ditte private.

L’utenza “viaggiante” pare oggi aver assorbito le modifiche a orari e tratte di quest’anno, anche se le proteste per linee “tagliate” continuano a farsi sentire. Della linea 2 che non arriva a Lido e della linea 8 balneare assente durante la settimana, per fare due esempi, si continua a reclamare la mancanza con numeri che impattano sulle altre linee restanti.

Ma in generale ieri, terzo sabato di weekend da “zona bianca”, è andato tutto bene.

Il ritorno all’80% della capienza ha messo praticamente la parola fine alle discrezionalità su chi poteva o non poteva salire in vaporetto.

Sempre in generale, pare anche che gli orari non siano più molto irregolari.

Schiarite all’orizzonte che assorbono, al momento, i 43mila visitatori arrivati in città ieri, sabato.

Circa metà visitatori erano dalla nostra Regione, e comunque italiani, poi la maggior parte delle presenze è oggi tedesca. Seguono francesi, svizzeri, austriaci, e spagnoli.

Un momento di crisi, in realtà, si è verificato per un reale sovraffollamento in linea 3 nella mattinata. Ciò si è verificato per il fatto che diverse scolaresche si sono riversate a Piazzale Roma con destinazione Murano tutte nello stesso momento.

Schiarite all’orizzonte anche tra sindacati dei dipendenti e Avm/Actv in vista dell’incontro di domani mattina che potrebbe portare ad un progetto condiviso di risanamento a decretare definitivamente la fine delle ostilità.

