Sciopero Actv lunedì 21 giugno

AVM/Actv informa che è stato proclamato, da parte di una sigla sindacale, uno sciopero nazionale di 4 ore.

Lo sciopero sarà attuato dalle ore 20:00 alle ore 24:00 (salvo i tempi tecnici necessari per i trasferimento da e per i depositi aziendali) di lunedì 21 giugno 2021.

Lo sciopero potrà interessare il personale del Gruppo AVM e i servizi erogati, compresi i servizi di trasporto pubblico di navigazione, tranviario, automobilistico urbano e extraurbano, il People Mover e i parcheggi in struttura in gestione ad AVM.

L’azienda conferma che il servizio di trasporto pubblico tranviario e automobilistico urbano e extraurbano la fascia oraria indicata (20:00-24:00) si riferisce all’arrivo e alla ripartenza dei mezzi da/per i depositi aziendali, conseguentemente il servizio terminerà la propria regolarità prima delle ore 20:00 e riprenderà successivamente alle ore 24:00, entro un lasso di tempo compatibile con il necessario rientro e uscita dei mezzi.

Nel servizio navigazione verranno garantiti i collegamenti minimi che verranno pubblicati on line sui siti e nei canali aziendali nei prossimi giorni.

Irregolarità nell’erogazione del servizio potranno essere riscontrate anche nell’accesso ai parcheggi in struttura (Autorimessa Comunale e Park Sant’Andrea a P.le Roma – Venezia | Park Candiani e Park Costa a Mestre) per i clienti in transito e al People Mover.

Per maggiori informazioni consultare i siti actv.it e avmspa.it, oppure i canali social istituzionali o il call center Dime 041 041.

