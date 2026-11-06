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Conversazione su Giuseppe Sinopoli: ricordi e aneddoti di gioventù

Conversazione su Giuseppe Sinopoli: ricordi e aneddoti di gioventù. Compositore, direttore d'orchestra, scrittore, medico, archeologo...

Lorenzo M.
a cura di: Lorenzo M.
Giuseppe Sinopoli - Foto di Riccardo Musacchio
Giuseppe Sinopoli - Foto di Riccardo Musacchio

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C’è qualcosa di rinascimentale, di leonardesco nella genialità onnivora di Giuseppe Sinopoli, nel labirinto di passioni che hanno attraversato la sua (purtroppo breve) esistenza; vissuta all’insegna dell’innato cosmopolitismo della natìa Venezia e dell’amore per l’antichità e la classicità dell’adottiva Sicilia.

Figura di straordinario spessore etico e artistico (non è un caso se le due biografie a lui dedicate, di Ulrike Kienzle e Gastón Fournier-Facio, assommano complessivamente a quasi 1400 pagine), Sinopoli è stato anche persona di grande umanità e comunicatività.

Ed è soprattutto a questo aspetto, più personale e immediato, che è dedicata la conversazione che martedì 10 novembre ore 17 alle Sale Apollinee del Teatro La Fenice, luogo centrale della sua vita artistica, terranno Rolando Damiani, docente, italianista e critico letterario, e Roberto Pugliese, giornalista, critico cinematografico e musicale.

Entrambi hanno infatti conosciuto, in epoche e momenti diversi, Sinopoli, raccogliendo una serie ricca di impressioni, aneddoti, curiosità e – in qualche modo – insegnamenti preziosi.

Un incontro, dunque, intimo e colloquiale, che sarà accompagnato dalla proiezione e dall’ascolto di alcuni momenti significativi dell’attività direttoriale di Sinopoli, attraverso alcuni dei suoi autori prediletti, da Mahler a Wagner, da Puccini a Ciaikovski, da Strauss a Mascagni: compresa una rara registrazione della “Turandot” effettuata a Copenaghen appena venti giorni prima della scomparsa del maestro, sul podio berlinese dell'”Aida” (l’opera con cui aveva debuttato alla Fenice), il 20 aprile 2001.

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Due amici, dunque, che ricordano un amico geniale, facendolo rivivere e perpetuandone la lezione.

L’incontro è ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili

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Sono un vecchio appassionato di radio. Parlo di musica, il mio hobby, e non solo. lorenzo_f@lavocedivenezia.it
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