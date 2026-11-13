Perquisizioni del Ros nell’inchiesta sui depistaggi della strage di via D’Amelio

Nuovo sviluppo nell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio: questa mattina i Carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale hanno eseguito sei decreti di perquisizione in provincia di Roma, disposti dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta.
L’indagine, coordinata dal procuratore Salvatore De Luca, è dedicata ai depistaggi istituzionali e alla misteriosa scomparsa dell’agenda rossa del giudice Paolo Borsellino, assassinato il 19 luglio 1992 insieme a cinque agenti della sua scorta.
I provvedimenti hanno riguardato locali nella disponibilità dell’ex capo della Polizia e ex vertice dei servizi segreti Gianni De Gennaro, di un addetto alla sua tutela e dell’ex collaboratore di giustizia Salvatore “Totuccio” Contorno.
L’inchiesta è al momento formalmente iscritta a carico di ignoti e si propone di accertare eventuali responsabilità di esponenti delle istituzioni oltre a quelle già attribuite agli investigatori del gruppo di lavoro diretto da Arnaldo La Barbera, ritenuti responsabili del falso indiziato Vincenzo Scarantino.
Secondo l’ipotesi dei magistrati nisseni, sarebbero state esercitate pressioni su Contorno — la cui collaborazione con la giustizia negli anni Ottanta era gestita da De Gennaro — affinché mantenesse il silenzio su circostanze ritenute delicate.