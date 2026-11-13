Omicidio di Mestre di Lida Taffi Pamio: revocata la condanna all’infermiera del Fatebenefratelli

La Corte d’Appello di Trento ha revocato questa mattina la condanna inflitta a Monica Busetto nel processo per l’omicidio di Lida Taffi Pamio. La decisione è arrivata al termine del procedimento di revisione del processo aperto sul caso.



La vittima, Lida Taffi Pamio, fu uccisa il 20 dicembre 2012 nel suo appartamento di via Vespucci a Mestre. Le indagini partirono subito dopo il ritrovamento del corpo e coinvolsero la squadra mobile di Venezia, che arrestò Busetto in seguito agli accertamenti iniziali.



Due anni dopo i fatti — nel 2014 — emerse un elemento nuovo: Susanna Milly Lazzarini confessò di aver commesso il delitto. La confessione di Lazzarini rappresentò un fatto rilevante nell’evoluzione dell’inchiesta e fu successivamente al centro del procedimento di revisione che ha condotto alla sentenza odierna.



Nonostante la confessione di Lazzarini, la condanna di Busetto era stata motivata sulla base di un riscontro probatorio. Nel corso dell’istruttoria, infatti, nella custodia dei gioielli di Busetto venne rinvenuta una catenina su cui furono rilevate tracce di Dna riconducibili alla vittima.



La revoca pronunciata dalla Corte d’Appello rappresenta l’atto conclusivo della revisione del processo. L’udienza odierna ha disposto l’annullamento della precedente sentenza, sul cui contenuto e sulle motivazioni la Corte si è espressa al termine dell’esame documentale e procedurale previsto dalla revisione.



Il caso, nato a Mestre e seguito con attenzione, ha attraversato anni di atti giudiziari e passaggi investigativi che hanno portato a valutazioni differenti nel corso del tempo. La confessione di una terza persona e gli elementi di prova raccolti in fase istruttoria hanno reso il procedimento particolarmente complesso.



La vicenda riporta al centro il tema delle perizie e del valore probatorio delle tracce biologiche, nonché delle possibilità offerte dagli strumenti di revisione per correggere o rivedere decisioni precedenti dell’autorità giudiziaria.



Nel fascicolo del procedimento rimane annotato che, durante le indagini, nella custodia dei gioielli di Monica Busetto fu rinvenuta una catenina con tracce del Dna della vittima.