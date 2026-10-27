5 x 1000
HomeLibri, nuove usciteOcchiuto a Mestre presenta “Il coraggio di governare” in dialogo con il...

Occhiuto a Mestre presenta “Il coraggio di governare” in dialogo con il sindaco Venturini

Roberto Occhiuto presenta 'Il coraggio di governare' a Mestre: dialogo con il sindaco Simone Venturini al Centro Candiani il 29/10.

Federico Fortesa
a cura di: Federico Fortesa
Falso allarme bomba al Candiani vicino al multisala, stavolta denunciato proprietario
Il Candiani di Mestre.

📢 Condividi questa notizia

Giovedì 29 ottobre, alle 18.30, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto sarà a Mestre per presentare il suo libro Il coraggio di governare. Idee liberali, la forza di realizzare, pubblicato da Piemme. L’incontro si svolgerà al Centro Candiani e vedrà il confronto con il sindaco di Venezia, Simone Venturini.


L’iniziativa mette a fuoco temi che occupano lo spazio pubblico e le amministrazioni locali: dal governo del territorio alle riforme, fino alle sfide che il Paese dovrà affrontare nei prossimi anni. Secondo l’organizzazione dell’evento, il dialogo intende esplorare come le idee politiche possano tradursi in risultati concreti a livello locale.


Roberto Occhiuto, che oltre alla carica di governatore è vice segretario nazionale di Forza Italia, porta al centro dell’incontro la riflessione contenuta nel volume, costruita intorno alla pratica amministrativa e alla proposta di un’agenda di governo. Al suo fianco siederà il primo cittadino di Venezia, figura con esperienza nella gestione di una realtà urbana complessa come quella lagunare.


La scelta del Centro Candiani per la presentazione non è casuale: la struttura, situata in piazza Luigi Candiani 7 a Mestre, è uno spazio pubblico frequentemente utilizzato per dibattiti politici e culturali, capace di ospitare confronti su temi amministrativi e territoriali.


Il programma prevede un dialogo tra i due esponenti istituzionali, con riflessioni sulle politiche urbane e sulla capacità degli amministratori di trasformare le idee in progetti realizzabili. L’evento si propone quindi come momento di approfondimento sulle modalità pratiche del governo locale, più che come un semplice appuntamento editorial-letterario.


L’incontro è aperto al pubblico e si inserisce nella rassegna di iniziative promosse sul territorio per favorire lo scambio tra istituzioni e cittadini. Per informazioni sull’orario e sulla sede è stato indicato il Centro Candiani di Mestre.

5 x 1000


L’appuntamento è fissato per giovedì 29 ottobre alle 18.30 al Centro Candiani, in piazza Luigi Candiani 7, a Mestre.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Federico Fortesa
Federico Fortesa
Non sono un giornalista, sono informatico ma il web è il mio mondo e le etichette non mi piacciono... Amo stare tra la gente e seguo tutti gli eventi e gli appuntamenti che posso. La mia mail qui: federico_f@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
RIPRODUZIONE VIETATA
LEGGI TUTTO >>>
ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia

Persa qualche notizia? Le ultime:

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

LEGGI ANCHE:
vai alla HOME PAGE