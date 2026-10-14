Silvia Favaretto presenta “Piccole serpi nere”: i landai delle donne pashtun in versi di denuncia

Mercoledì 21 ottobre, alle 21, la FB Bookbinding Legatoria di Padova ospiterà la presentazione di Piccole serpi nere, l’ultimo libro della scrittrice veneziana Silvia Favaretto. L’appuntamento, inserito nel calendario del Club del Libro “Fuori Pagina”, mette al centro una forma poetica breve e radicale: i landai, componimenti in due versi raccolti dalla tradizione orale delle donne pashtun.



La raccolta propone questi distici come strumenti di resistenza. Nelle pagine Favaretto affida ai landai la funzione di denuncia contro la violenza di genere e contro le strutture patriarcali che ne sono all’origine. Il tono del libro, pur nella brevità dei testi, è descritto come una combinazione di forza e rivendicazione: versi che cercano di spezzare catene e aprire spazi di riscatto femminile.



I landai, nella loro forma minimale, si muovono tra canto e accusa. Favaretto li traduce e li raccoglie proponendoli al lettore come piccoli atti di coraggio: frammenti provenienti da una sfera privata e clandestina che, una volta trasposti su carta, assumono una valenza pubblica e politica. L’autrice porta così alla luce parole nate nelle pieghe di comunità spesso relegate all’ombra, trasformandole in strumenti di visibilità.



L’incontro alla FB Bookbinding Legatoria sarà pensato come un momento raccolto e intimo. Lo spazio del Club del Libro “Fuori Pagina”, in Viale Cavallotti 51, è stato scelto proprio per la sua dimensione contenuta: la presentazione sarà accompagnata da un momento di convivialità con tè caldo e biscotti offerti dalla legatoria, per favorire un dialogo ravvicinato tra autrice e pubblico.



Per partecipare è necessaria la prenotazione, dato il limite di posti imposto dallo spazio. L’ingresso prevede un contributo di 5 euro; la quota include la tessera annuale della legatoria, che dà diritto a uno sconto del 10% sugli articoli d’arte e sui corsi promossi dalla stessa. Si tratta di una formula che unisce la fruizione dell’evento a una forma di sostegno alla realtà culturale che ospita la serata.



L’evento si svolge fuori dalla ZTL nella zona di Prato della Valle/Santa Croce, con comodi collegamenti e parcheggi nelle vicinanze. Un ampio parcheggio in Via Carducci (ex area Poste) dista circa 100 metri dalla legatoria. Per chi preferisce il trasporto pubblico, la fermata della linea Tram SIR 1 “Cavallotti” si trova a circa 20 metri dall’ingresso.



Chi intende riservare un posto o ha bisogno di informazioni può contattare la legatoria al numero 049 9561185 (Signora Fulvia). La prenotazione è obbligatoria.