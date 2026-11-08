“Se tornassero i dogi”: Leonardo Trevisan mette a confronto la Venezia storica con le sfide contemporanee

È in libreria in questi giorni il nuovo volume di Leonardo Trevisan, Se tornassero i Dogi. La Serenissima e i suoi protagonisti nella Venezia globalizzata, pubblicato da Cavinato Editore International. L’autore parte da un’ipotesi narrativa — immaginare il ritorno dei dogi — per interrogare il presente della città e i nodi che ne definiscono l’identità.



Il libro si apre con una domanda semplice e provocatoria: che cosa riconoscerebbero i governanti della Repubblica di fronte alla Venezia odierna? Da lì Trevisan costruisce un percorso che attraversa istituzioni, traffici marittimi, arti e musica, restituendo un quadro della formazione storica della città e delle trasformazioni che la modellano oggi.



Un filo conduttore del saggio è il rapporto fra storia e contemporaneità. L’autore mette in relazione pratiche e istituzioni della Serenissima con dinamiche attuali, mostrando come l’eredità culturale continui a porre interrogativi sul ruolo di Venezia nel mondo globale.



Negli aspetti più concreti emergono alcune questioni che riguardano chi vive la città ogni giorno. La tutela della laguna è trattata come tema centrale, non solo per il valore ambientale ma anche per la sua incidenza sulla vita economica e sociale di Venezia.



Altro punto chiave è la trasmissione dei mestieri e dei saperi: il volume dedica attenzione ai modi in cui competenze artigiane e forme del lavoro culturale possono essere conservate e aggiornate, evitando che conoscenze radicate vadano perdute nel passaggio generazionale.



Trevisan affronta inoltre la tensione tra vocazione internazionale e vita quotidiana dei residenti. Il confronto ideale con i dogi diventa uno strumento per leggere i conflitti tra flussi turistici, dinamiche economiche globali e bisogno di sostenibilità delle comunità locali.



All’opera è collegata una proposta progettuale concreta, battezzata «Altino e la Serenissima». Si tratta dell’idea di istituire un Museo della Serenissima e di realizzare un Parco culturale e archeologico denominato «Altino Romana» nella laguna nord.



La proposta immagina un sistema unitario che metta in relazione conoscenza storica, paesaggio e linguaggi espressivi, coinvolgendo la partecipazione pubblica. Il museo sarebbe pensato come spazio interpretativo della civiltà veneziana; il parco, come luogo di apprendimento e incontro, con ambientazioni che richiamano il mondo romano, botteghe, laboratori, attività teatrali e musicali.



Nel progetto si prevede il dialogo con il Museo archeologico nazionale di Altino e con le realtà culturali di Torcello, al fine di mettere in rete testimonianze e competenze rispettando la specificità di ciascun soggetto coinvolto.



Completano la visione la previsione di strutture per l’ospitalità e per il tempo libero, elementi che dovrebbero articolare un’offerta territoriale integrata. L’autore indica come necessari ulteriori confronti scientifici e istituzionali e studi di fattibilità per trasformare l’idea in un piano realizzabile.



Particolare rilievo nel testo è riservato alle nuove generazioni. Trevisan individua nella ricerca, nell’educazione, nell’artigianato, nella produzione artistica e nell’accoglienza ambiti in cui il patrimonio può offrire opportunità di formazione e sbocchi professionali.



Trevisan sottolinea il carattere progettuale del suo itinerario culturale: la storia come strumento per leggere le tensioni della Venezia globalizzata e per valorizzare risorse culturali e umane.