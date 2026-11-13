Mattarella firma la legge sulla protezione civile e invita a chiarire i profili di responsabilità penale

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato la legge sulla protezione civile approvata dal Parlamento il 21 ottobre e ha accompagnato la promulgazione con una lettera contenente alcuni rilievi indirizzata ai presidenti di Camera e Senato e alla presidente del Consiglio.

La missiva è stata inviata a Lorenzo Fontana, a Ignazio La Russa e a Giorgia Meloni. In essa il capo dello Stato invita Parlamento e Governo a valutare se siano opportuni interventi differenziati in materia di responsabilità penale per specifici settori, chiedendo di tener conto anche di eventuali analoghe richieste da altre categorie professionali.

Mattarella sottolinea la necessità di definire “un quadro normativo coerente” ispirato agli stessi principi e criteri, in modo che eventuali regimi differenziati risultino ragionevoli ed equi.

Nel testo il presidente manifesta dubbi sull’ampliamento dello strumento di non punibilità nel settore della protezione civile e, probabilmente, in altri ambiti. Secondo Mattarella, la legge si inserisce in una tendenza recente che abbandona la configurazione unitaria della responsabilità per colpa a favore di una proliferazione di regole differenziate in base ai contesti.

Particolare rilievo viene posto alla causa di non punibilità introdotta dal provvedimento: essa comporta, segnala il presidente, una deroga molto ampia alla responsabilità per colpa, poiché estende la non punibilità anche alla colpa grave. Diversamente da altri ambiti professionali, la non punibilità non è limitata all’imperizia ma comprende anche negligenza e imprudenza.