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La Commissione Antimafia in Brasile: visite ai penitenziari che ospitano i vertici del PCC

La Commissione parlamentare antimafia, guidata da Chiara Colosimo, è in Brasile (9-14 novembre) per indagare il patto tra PCC e ‘Ndrangheta e rafforzare gli strumenti investigativi.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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La Commissione parlamentare antimafia italiana, guidata dalla presidente Chiara Colosimo, è in missione in Brasile dal 9 al 14 novembre per colpire l’alleanza tra il Primeiro Comando da Capital (PCC) e le cosche della ‘Ndrangheta.

Nelle ultime ore la delegazione, accompagnata dal procuratore paulista Lincoln Gakiya, ha visitato i penitenziari di massima sicurezza di Presidente Bernardes e Presidente Venceslau, dove sono detenuti i vertici della cupola del PCC, incluso lo storico leader Marcola.

Negli istituti visitati le autorità brasiliane applicano il Regime Disciplinare Diferenciado, un protocollo di isolamento rigoroso ispirato all’articolo 41‑bis italiano, con l’obiettivo dichiarato di recidere i legami tra i boss detenuti e le organizzazioni esterne.

La trasferta istituzionale punta a rafforzare strumenti normativi e investigativi per contrastare un’organizzazione transnazionale descritta come una vera e propria multinazionale del narcotraffico. Secondo grandi inchieste internazionali e audizioni parlamentari, il cartello nato nelle carceri di San Paolo nel 1993 e le famiglie calabresi operano su un accordo paritario definito “50 e 50”.

Nel quadro delineato dalle indagini, il PCC controllerebbe l’intera filiera sudamericana: acquisto della cocaina in Paesi produttori — Bolivia, Perù e Colombia — e gestione dell’imbarco nei grandi porti brasiliani, con il porto di Santos indicato come principale snodo. La ‘Ndrangheta garantirebbe il recupero dei container attraverso reti portuali corrotte a Gioia Tauro, Anversa e Rotterdam, curando poi la distribuzione all’ingrosso in Europa.

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Secondo gli elementi raccolti, i pagamenti tra le parti avverrebbero non solo tramite flussi finanziari e criptovalute, ma anche tramite forniture di armi da guerra. La missione della Commissione mira a definire contromisure condivise per interrompere questi canali operativi e finanziari.

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Elena Gravin
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Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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