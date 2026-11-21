“Famiglia nel bosco”: a un anno dalla separazione Meta Parma lancia un appello ai giudici per il ricongiungimento definitivo.

A 365 giorni dall’allontanamento dei tre figli di Catherine e Nathan, l’associazione Meta Parma torna a chiedere giustizia dopo il rigetto della Corte d’Appello: “Restituite la loro famiglia ai bambini, per sempre e non solo per Natale.”

Esattamente un anno fa, il 20 novembre 2025, i tre bambini della cosiddetta “famiglia nel bosco” di Palmoli (Chieti) venivano separati dai loro genitori, Catherine e Nathan. Una famiglia che non mangia gli animali e che viveva in pace a contatto con la natura, colpita duramente dalle regole del sistema.

Già dodici mesi fa Meta Parma aveva lanciato una petizione per sostenere la famiglia e chiedere il rientro a casa dei minori, ma mai avrebbe immaginato che questa separazione forzata sarebbe durata così a lungo. La petizione ‘Salviamo la famiglia che vive nel bosco’ ha raggiunto oltre 150.000 firme, inutilmente purtroppo.

Oggi, dopo un intero anno, la situazione resta drammaticamente bloccata. La Corte d’Appello ha infatti respinto la richiesta di ricongiungimento, vietando il rientro definitivo dei piccoli nella loro casa. Una decisione dura, contro cui il legale della coppia, l’avvocato Simone Pillon, ha già annunciato ricorso in Cassazione per restituire finalmente ai genitori i propri figli.

In attesa della Suprema Corte, Pillon ha chiesto il ricongiungimento definitivo urgente entro Natale e, solo qualora non dovesse arrivare in tempo, almeno una tregua per le prossime festività: “Se non dovesse arrivare una decisione entro Natale chiederò al Tribunale per i Minorenni che questi bambini si facciano almeno una settimana o dieci giorni con mamma e papà”, ha dichiarato il legale, definendo la riunione della famiglia per le feste “un regalo dovuto”. Sulla stessa linea si è espressa anche la deputata Michela Vittoria Brambilla, che ha ricordato un principio fondamentale: “I bambini devono essere portati via in caso di violenza, non perché questo stile di vita non piace”.

“Tutto questo spezza il cuore”, commenta Meta Parma. “Chiedere il ricongiungimento urgente e definitivo dei bimbi con la mamma e il papà e vederselo sempre respingere, fino a dover elemosinare almeno qualche giorno insieme come ‘regalo di Natale’, non può essere considerato il bene dei minori. Ci chiediamo cosa stiano combinando lo Stato italiano e il sistema a questa famiglia. È ora di restituire la loro famiglia a questi bambini”.

L’associazione rivolge quindi un appello accorato ai giudici: “Qualcosa non funziona se si strappano i figli a genitori amorevoli come Nathan e Catherine, colpevoli solo di una scelta di vita etica ‘diversa’, mentre troppo spesso non si protegge chi vive un pericolo reale e segnalato, come accaduto tragicamente al piccolo Giovanni, ucciso dalla madre. La giustizia dovrebbe tutelare i minori dai veri abusi, non punire chi li ama”.

“Dopo un anno di lontananza forzata – conclude Meta Parma – è il momento di ascoltare il buon senso e restituire ai bimbi il calore della loro casa e della loro famiglia. Per sempre, non soltanto per Natale”.