Terza sconfitta in altrettante partite per la coppia italiana formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori alle Nitto ATP Finals di Torino. I due sono stati battuti al super-tiebreak dai tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz: 6-7 (4), 7-6 (3), 10-7.

Quella contro i tedeschi è stata anche l’ultima partita giocata insieme dalla coppia: dal prossimo anno Bolelli e Vavassori si separeranno. La notizia è stata confermata al termine dell’incontro.

Nel post-partita Simone Bolelli ha commentato la mancata convocazione per la Coppa Davis, spiegando di aver ricevuto la comunicazione insieme ad altri e di aver parlato con il capitano Filippo Volandri, che gli ha illustrato le sue scelte. Bolelli ha detto di essere dispiaciuto per non poter stare con la squadra ma di accettare la decisione: ha ricordato che ci sono molti giocatori giovani e forti e che soltanto cinque posti sono disponibili, perciò qualcuno è inevitabilmente escluso. Ha definito la situazione con “assoluta serenità”.

Nel suo intervento Bolelli ha citato i nomi indicati dal capitano, tra cui Darderi — “20 del mondo” — Berrettini, Cobo e Wave, ribadendo che le convocazioni possono cambiare fino all’ultimo e che non esiste una garanzia di partecipazione anche avendo una buona classifica nel doppio.

Andrea Vavassori ha dichiarato di aver appreso la stessa mattina della decisione sul compagno e che si metterà a disposizione della squadra: andrà a Bologna per le prove e seguirà le indicazioni del capitano. Vavassori ha ricordato i risultati ottenuti con Bolelli negli ultimi anni, definendoli «tre anni comunque pazzeschi» per aver vinto tre Coppe Davis, e ha richiamato l’episodio dell’anno scorso, quando la coppia era pronta a entrare in campo ma non ha potuto farlo a causa delle vittorie al fotofinish di Cobolli che hanno chiuso la partita prima del loro ingresso.