RaiNews ha pubblicato la fotorassegna stampa con le prime pagine dei quotidiani in edicola sabato 21 novembre 2026. La panoramica riunisce i titoli e i temi principali affrontati dalle testate nazionali e regionali.

Tra gli argomenti segnalati nella rassegna figurano la morte di Corrado Augias, il trilaterale di Shenzhen, la guerra in Ucraina, gli allarmi bomba, la crisi climatica, le Atp Finals 2026 e il Tembaine Desert Rally.

La pagina che ospita la rassegna fa riferimento anche alle diverse sezioni informative del sito, con notizie di cronaca, esteri, politica, economia, sport e rubriche regionali e Tgr.

La fotorassegna consente ai lettori di confrontare in un colpo d’occhio i frontespizi dei giornali in edicola per la giornata del 21 novembre 2026.