Sal Da Vinci è tornato in prima serata su Rai1 con la prima puntata di Meravigliosamente, uno spettacolo in due serate pensato per celebrare i suoi cinquanta anni di carriera e la canzone napoletana classica.

Lo show, andato in onda il 21 novembre 2026, ha ospitato numerosi artisti e musicisti che hanno accompagnato la serata: tra loro Renato Zero, Massimo Ranieri e Gianna Nannini. Tra gli ospiti anche l’attore e regista Rocco Papaleo.

Con Papaleo, Sal Da Vinci ha reso omaggio al maestro Renato Carosone riproponendo alcuni dei suoi grandi successi, tra cui Tu vuò fà l’americano e Pigliate ‘na pastiglia.

La serata ha unito celebrazione personale e omaggi alla tradizione musicale napoletana all’interno del nuovo format televisivo firmato da Da Vinci.