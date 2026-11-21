Antonello Di Vita è stato convocato oggi nella Questura di Campobasso come persona informata sui fatti nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Larino sulla ricina collegata al caso di Pietracatella.

L’audizione segue gli accertamenti in corso al Robert Koch Institute di Berlino, dove è in corso il secondo e ultimo giorno di esami irripetibili su cinque reperti sequestrati lo scorso 30 luglio. Le analisi a Berlino cercano tracce di ricina, impronte latenti e altre tracce biologiche.

I campioni analizzati in Germania verranno poi trasferiti in Italia per essere esaminati dalla Polizia Scientifica.

Prima di presentarsi in Questura, Antonello Di Vita ha parlato ai microfoni della trasmissione di Rai1 “Vita in diretta”, confermando il malore avuto dall’ex sindaco Gianni Di Vita nei giorni collegati all’avvelenamento e negando che possa aver avuto un ruolo nella morte della moglie e della figlia. Ha inoltre richiamato l’attenzione sulla nipote Alice Di Vita, che quella sera non si trovava in casa.