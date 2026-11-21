Torino, 21 novembre 2026 — Serata di scontri al ponte della Gran Madre, dove un gruppo di manifestanti si è confrontato con le forze di polizia schierate in tenuta antisommossa.

Il ponte è stato bloccato con i mezzi delle forze dell’ordine. Secondo quanto riferito, i manifestanti hanno lanciato oggetti verso il cordone delle forze di polizia.

In risposta al lancio di oggetti, gli agenti hanno impiegato idranti e lacrimogeni per contenere la situazione e disperdere i manifestanti.

Il gruppo faceva parte del corteo che nel pomeriggio era partito da piazza Castello. La manifestazione era contro la guerra e il caro vita.