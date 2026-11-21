Roma, 21/11/2026 — Una lite tra famiglie è degenerata nel sangue nella serata di domenica in periferia di Roma: una donna di 52 anni è morta dopo essere stata accoltellata. I carabinieri hanno fermato la presunta responsabile e altre persone coinvolte.

Secondo una prima ricostruzione, quattro donne di etnia Rom, residenti in un comune a sud della provincia di Roma, si sono recate a bordo di un’auto in alcune abitazioni di via Fontanile Tuscolano occupate da donne dello stesso nucleo familiare allargato.

Alla base dell’aggressione, ancora al vaglio degli inquirenti, ci sarebbero pregressi dissidi di natura privata. Il gruppo avrebbe avuto l’intento di appiccare un incendio alle strutture: dopo aver cosparso l’esterno degli edifici con liquido infiammabile, la situazione è rapidamente degenerata in una violenta rissa.

Durante la colluttazione la vittima è stata colpita da diversi fendenti inflitti con un’arma da taglio. Subito dopo l’aggressione le presenti hanno tentato di soccorrerla, caricandola sulla stessa auto e dirigendosi verso il Policlinico Tor Vergata.

Il trasferimento è stato interrotto a causa di un lieve incidente stradale autonomo; la donna è deceduta durante il tragitto verso l’ospedale.

I militari dell’Arma hanno rintracciato e fermato la presunta autrice dell’accoltellamento, insieme alle altre donne coinvolte: le loro posizioni sono ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria. Proseguono i rilievi tecnico-scientifici sul luogo dell’aggressione e sull’area dell’incidente per definire con esattezza la dinamica dei fatti.