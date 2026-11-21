È durato oltre tredici ore l’interrogatorio sostenuto oggi in questura a Campobasso da Antonello Di Vita, fratello di Gianni Di Vita, nell’ambito dell’inchiesta sul giallo di Pietracatella per le morti da ricina.

Antonello, residente a Torino, si è presentato negli uffici della Squadra Mobile alle 9 del mattino ed è uscito alle 22.15. Si tratta, secondo quanto riferito, della deposizione più lunga da quando sono iniziate le indagini: nessun altro testimone risulta fino a ora essere stato ascoltato così a lungo.

Dal verbale, di cui è trapelato poco, emerge che durante l’audizione sono stati ricostruiti fatti e circostanze degli ultimi anni legati alla vita della famiglia. Nel corso della deposizione sarebbero inoltre emerse alcune contraddizioni rispetto ad altre dichiarazioni raccolte dagli inquirenti. Antonello è stato sentito in qualità di testimone.

Il riferimento dell’indagine sono le morti per avvelenamento da ricina di Sara e di Antonella Di Ielsi, madre della ragazza: Gianni Di Vita è padre di Sara e marito di Antonella Di Ielsi, entrambe decedute lo scorso dicembre.

Nella stessa giornata sono stati eseguiti a Berlino accertamenti definiti irripetibili sui reperti relativi al caso. Il capo della Squadra Mobile di Campobasso, Marco Graziano, insieme a personale della Scientifica, si è recato al Robert Koch Institute dove sono stati prelevati campioni da cinque reperti sui quali erano state rilevate tracce biologiche.

I campioni saranno trasferiti domani in Italia per ulteriori esami nella Questura di Campobasso. Gli investigatori puntano a determinare a chi appartengano le tracce di DNA eventualmente presenti sui reperti.