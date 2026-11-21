La prima delle due serate-evento di Meravigliosamente è andata in onda ieri sera in prima serata su Rai1, proponendo un bilancio artistico e personale del percorso di Sal Da Vinci, che ha celebrato i cinquant’anni di carriera.

Sul palco lo studio è stato trasformato in un grande teatro di musica dal vivo: l’artista napoletano è stato accompagnato da un’orchestra di 45 elementi diretta dal maestro Adriano Pennino.

Il concerto-spettacolo ha alternato canzoni a racconti di vita, con aneddoti familiari e riflessioni sul cammino umano e professionale iniziato da bambino accanto al padre Mario Da Vinci.

A completare la serata sono state le presenze fisse di Bianca Balti e Iaia Forte, che hanno affiancato l’artista nella scaletta e nella conduzione dei momenti narrativi.

Tra i momenti musicali più attesi i duetti con Rocco Papaleo, Gianna Nannini e Massimo Ranieri. Con Ranieri Sal Da Vinci ha eseguito “Per sempre sì”, il brano con cui ha vinto la scorsa edizione di Sanremo.