La magia del Natale arriva in Piazza San Marco. Venerdì sera si sono accese le luci del grande abete allestito in Piazzetta San Marco, dando ufficialmente il via alle celebrazioni natalizie.

Una scelta voluta per far partire proprio dal cuore storico della città, simbolo di Venezia e punto di riferimento dell’intero territorio comunale, il percorso di appuntamenti e momenti di festa che nelle prossime settimane coinvolgerà Venezia, Mestre, le isole e la terraferma.

Alla cerimonia era presente il sindaco di Venezia Simone Venturini.”Abbiamo voluto che il Natale si accendesse da Venezia, dal cuore della nostra città, per dare il via a un periodo di festa che vogliamo sia condiviso da tutto il territorio comunale. Da Piazza San Marco, luogo simbolo conosciuto in tutto il mondo, parte idealmente un percorso che abbraccerà Mestre, le isole e la terraferma, con tante occasioni per ritrovarsi, stare insieme e vivere la magia delle festività”.

“È una scelta precisa, perché il Natale deve essere una festa di tutta la nostra comunità, capace di unire luoghi e persone, residenti e visitatori. Vogliamo che queste luci siano il primo segnale di un periodo di serenità, partecipazione e condivisione, soprattutto per le famiglie e per i più piccoli”, ha dichiarato il primo cittadino Venturini.

Presenti alla cerimonia esponenti della Giunta e consiglieri comunali, presidenti e consiglieri di Municipalità.

Tra le due colonne di Marco e Todaro spicca il grande abete naturale, alto 15 metri e con una base larga 7 metri, illuminato da un alternarsi di luci bianche calde e strobo bianco freddo e addobbato con sfere luminose e decorazioni color oro lucido. Sulla sommità svetta un puntale a stella.

A completare l’atmosfera natalizia, gli archi delle Procuratie Vecchie e Nuove si tingono dell’oro delle luminarie, mentre sono illuminate anche le calli, le principali direttrici veneziane, le vie dello shopping e le aree di maggior flusso. L’accensione è stata accompagnata dalle voci della formazione corale veneziana Vocal Skyline, diretta da Marco Toso Borella.