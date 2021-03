17 anni: picchia la ragazzina che vuole troncare e la manda all’ospedale. Incredibile a Mestre

Non è certo la prima volta che una storia finisce. E purtroppo le cronache ci hanno anche tristemente riportato che a volte il “lui” della coppia sfoghi la sua aggressività fisicamente verso la “lei” non accettando che ella non voglia continuare. Già questa è una barbarie, ma l’ultimo episodio avvenuto a Mestre è semplicemente incredibile per l’età dei protagonisti dei ruoli: 17 e 16 anni.

La ragazza, di 16 anni, è stata aggredita e picchiata a sangue dall’ex suo “uomo” ed è finita all’ospedale.

Una storia talmente assurda da non sembrare vera.

In un momento in cui i ragazzini dovrebbero affacciarsi alla vita con spensieratezza passando anche attraverso storie e cottarelle che fanno crescere e che se finiscono fanno soffrire le famose “pene d’amore” per un po’ di giorni, la nostra società ha già fatto capire ad un 17enne che davanti a questa situazione deve salvaguardare il suo orgoglio punendo fisicamente la ex di 16. E’ indispensabile, a questo punto, una seria e attenta riflessione sui valori che la società attuale sta trasmettendo alle personalità in costruzione in un discorso che riguarda tutti: scuola, genitori, comunità sociali, media, ecc.

I fatti: la ragazzina col passare dei giorni ha maturato che quel 17enne non era il suo ideale di “uomo” e gli ha detto che non voleva continuare con la storia. Poi tipici allontanamenti e ri-contatti con un dialogo che si è spostato sui messaggini. Fino alla richiesta di incontrarsi di nuovo “per chiarirsi”, ma quando la 16enne ha confermato di persona che non voleva continuare lui è andato in escandescenze. Prima insulti, poi minacce, e, infine, le mani addosso.

L’ha picchiata e poi se ne è andato lasciandola ferita e sanguinante. La 16enne è stata portata al pronto soccorso dove le hanno diagnosticato la frattura del setto nasale e altre lesioni minori. Il 17enne l’ha picchiata in faccia colpendole il naso, probabilmente a pugni come un “uomo vero” quando picchia.

La sua impresa ora è in mano alla procura presso il Tribunale dei minori e lascia nella più totale incredulità gli attori intervenuti, medici compresi.

(foto da archivio)