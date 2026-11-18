Un laboratorio di percussioni pensato per chi parte da zero arriva a Mestre il 5 dicembre. Dalle 17 alle 18.30 la Palestra Gymnasia di via Pasqualigo 16 ospiterà un incontro pratico guidato da Ján Petrovič, rivolto a chi vuole provare a suonare in gruppo senza conoscenze musicali pregresse.



L’appuntamento propone un approccio graduale: i partecipanti inizieranno con ritmi semplici e saranno seguiti passo dopo passo. L’obiettivo dichiarato è lavorare sull’ascolto reciproco e sul piacere di fare musica insieme più che sulla teoria o sulla lettura dello spartito.



Il format è pensato per favorire l’incontro tra persone. Si può partecipare da soli: il gruppo si costruisce durante l’esercitazione collettiva, dove il gioco di squadra sonoro diventa parte stessa dell’esperienza.



L’iniziativa è limitata a 25 partecipanti. La quota di iscrizione è di 20 euro a persona; nel costo è incluso l’uso del tamburo, quindi non è necessario portare strumenti propri.



Per iscriversi è disponibile una pagina dedicata all’evento sul sito dell’organizzazione. In alternativa è possibile prenotare via email all’indirizzo info@petrovicdrums.com : nella comunicazione vanno indicati nome, numero di posti richiesti e la dicitura “Workshop Mestre – 5 dicembre 2026”.

L’appuntamento è segnalato inoltre tramite un evento Facebook e sul sito ufficiale dell’organizzazione. Per partecipare o ottenere maggiori dettagli si può consultare la pagina dell’evento.