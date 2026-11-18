Nelle Corsie Sistine del Complesso monumentale di Santo Spirito in Sassia a Roma la Polizia di Stato ha celebrato il ventennale del Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia online (Cncpo). L’evento ha richiamato istituzioni, magistratura e rappresentanti delle forze dell’ordine attorno alla missione rimasta invariata dal 2006: prevenire e contrastare lo sfruttamento sessuale dei minori in rete.

All’incontro, condotto dal giornalista del TG1 Alessio Zucchini, erano presenti il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il capo della Polizia Vittorio Pisani e il direttore centrale Luigi Rinella. Le Corsie Sistine sono state scelte come cornice simbolica per il loro legame storico con forme antiche di protezione dell’infanzia.

Il Cncpo è stato istituito dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38, e lo stesso anno la legge 16 marzo 2006, n. 146, articolo 9, ha disciplinato le operazioni sotto copertura online per questa tipologia di reati. Da allora la struttura della Polizia postale ha sviluppato un modello investigativo specialistico fondato su formazione, tecnologie avanzate e capacità operative sotto copertura.

Nel suo intervento il ministro Piantedosi ha ribadito il ruolo centrale del Centro nella tutela dei minori e ha annunciato la pubblicazione, il giorno successivo all’evento, di un bando per l’assunzione di 300 specialisti informatici nella Polizia di Stato per rafforzare le capacità investigative e di presidio.

Il capo della Polizia Vittorio Pisani ha ricostruito il percorso del Cncpo, nato sulla base dell’attività svolta dalla Polizia di Stato fin dal 1998, e ne ha evidenziato l’eccellenza investigativa e il carattere di modello internazionale. Pisani ha sottolineato l’obiettivo strategico dell’identificazione e della protezione delle vittime, citando i numeri: 324 minori identificati nell’ultimo anno e migliaia in totale. Ha inoltre ricordato che il 70% delle segnalazioni trattate proviene da organizzazioni del Terzo Settore e no‑profit.

Tra le risposte all’evoluzione delle minacce digitali il Centro ha puntato sull’innovazione tecnologica e sulla cooperazione internazionale. Pisani ha citato il progetto Cypher, basato sull’intelligenza artificiale per l’analisi massiva dei file e per il tracciamento dei flussi finanziari sospetti, incluse le criptovalute. Ha anche richiamato la necessità di potenziare una rete educativa che coinvolga scuole, famiglie, istituzioni e fondazioni per la prevenzione degli abusi soprattutto nella fascia 0-13 anni.

L’evento ha proiettato un video celebrativo e ha dato spazio al promo del podcast “Cncpo: a caccia di predatori in rete”, realizzato con RaiRadio. È stato mostrato in diretta il collegamento con la sala operativa del Cncpo, recentemente riqualificata e ammodernata sul piano tecnologico, mentre il direttore Giancarlo Gennaro ha illustrato le nuove capacità operative e il lavoro quotidiano degli investigatori.

Nel corso della tavola rotonda hanno partecipato il direttore del Servizio polizia postale e per la sicurezza cibernetica Ivano Gabrielli, il sostituto procuratore Maria Teresa Gerace e il neuropsichiatra infantile Narciso Mostarda. Il confronto ha messo a fuoco aspetti investigativi, il ruolo della magistratura e le conseguenze psicologiche degli abusi; è stata citata l’operazione internazionale “Fly Trap”, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della procura di Roma, come esempio della complessità di questi interventi.

Uno dei momenti più intensi è stato l’intervento degli attori Claudia Potenza e Giampaolo Morelli, che hanno dato voce a frasi tratte da audizioni protette di minori selezionate e rielaborate dall’equipe di psicologi della Polizia Postale, per ricordare la dimensione umana dietro i dati e le indagini. Per l’occasione è stato pubblicato anche un numero speciale della rivista Polizia Moderna dedicato alla storia del Cncpo e al personale che lo ha costruito.

Nel corso dei vent’anni la struttura ha dovuto adeguarsi ai mutamenti della rete: dall’uso massiccio di smartphone e piattaforme social fino alla diffusione di intelligenza artificiale generativa capace di produrre immagini e video sessualmente espliciti, anche completamente artificiali. La risposta indicata dagli interventi è stata il potenziamento di tecnologie, formazione specialistica, assistenza psicologica agli operatori tramite l’Unità di analisi del crimine informatico e una cooperazione internazionale sempre più stretta, richiamando anche la Convenzione di Lanzarote, in vigore dal 2010 e ratificata dall’Italia nel 2012.

Il ventennale si è chiuso come un invito a trasformare la ricorrenza in un rinnovato impegno operativo: mantenere una presenza costante nel dominio cibernetico e continuare a proteggere le nuove generazioni, riassunto nello slogan dell’anniversario “Esserci sempre, esserci da sempre”.

Data comunicato: 16/11/2026 (modificato il 17/11/2026)