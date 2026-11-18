Manuela Moreno, giornalista di 60 anni e concorrente di Ballando con le Stelle, ha raccontato la sua esperienza nel programma ospite di Francesca Fialdini a Da noi… a ruota libera.

La Moreno ha definito la giuria dello show «divisa in fazioni», sostenendo che i componenti arrivino a litigare fra di loro e a mettere voti bassi per creare concorrenza interna, con l’eccezione di Carolyn, che ha indicato separatamente.

La concorrente ha poi parlato delle difficoltà legate agli orari delle dirette. Ha detto di divertirsi, ma di risentire delle esibizioni a tarda notte: è la quarta volta che balla intorno all’una e mezza, sempre per ultima, e ha avvertito un calo fisico.

Nel corso della conversazione Moreno ha ricordato un evento personale traumatico: il matrimonio saltato tre giorni prima delle nozze. Ha spiegato che l’esperienza l’ha resa meno ingenua e le ha dato maggiore consapevolezza, raccontando come le amiche reagirono preoccupate davanti al suo atteggiamento di apparente distacco.

Sul piano emotivo e spirituale la giornalista ha affermato di aver praticato il perdono in relazione a fatti «seri, importanti», definendolo una forma di liberazione che richiede un’elaborazione interna.

Infine Moreno ha riferito di aver ricevuto una grazia dopo essersi rivolta a Padre Pio nella cappella di una clinica. Ha detto che i medici le avrebbero comunicato: «Non abbiamo una spiegazione medica per quello che è successo», e che l’esperienza ha rafforzato la sua fede.