Selvaggia Lucarelli è intervenuta via newsletter per commentare il confronto andato in onda sabato 14 novembre su Rai Uno tra Barbara D’Urso e Guillermo Mariotto, e ha offerto una lettura che contrasta con quella prevalente sui social e nella cronaca rosa.

L’ex giurata di Ballando — oggi opinionista del GFVip — ha detto di ritenere prevedibile l’esplosione e ne ha individuato la causa nel carattere della conduttrice napoletana: a suo avviso D’Urso sarebbe abituata a comandare e avrebbe difficoltà ad accettare un ruolo di comprimaria dopo anni alla conduzione.

Lucarelli ha richiamato le regole d’ingaggio del programma, che a suo dire richiedono leggerezza e autoironia, e ha contestato l’atteggiamento di D’Urso in trasmissione, citando espressioni rivolte a Mariotto come “O lui o me” che, secondo la giornalista, hanno alimentato un clima teso anche dietro le quinte.

Nel raccontare retroscena e vecchie ruggini televisive, Lucarelli ha ricordato la diffidenza di D’Urso verso i programmi satellite Rai e tensioni con colleghe come Simona Ventura e Francesca Fialdini; ha inoltre menzionato attriti con Pasquale La Rocca, accusato di aver declinato il suo tour, e frecciate rivolte a Ornella Muti. Sullo stesso episodio, Lucarelli ha elogiato l’intervento di Fialdini, definendolo “dritto al punto”.

Riguardo al gesto di Mariotto — che ha spruzzato profumo durante la puntata — Lucarelli lo ha descritto come espressione di insofferenza verso una giurata che per lui rappresenterebbe il “trash” di una televisione datata. Tuttavia, ha rimproverato lo stilista per avere offerto a D’Urso l’occasione di calarsi nel ruolo della vittima.

L’ex giurata ha quindi accusato D’Urso di doppio standard: mentre la conduttrice ha puntato il dito contro Milly Carlucci parlando di una presunta “brutta tv”, Lucarelli ha ricordato le “puntate terribili” di Pomeriggio 5 e di altri suoi programmi, in cui sarebbero emersi insulti con toni omofobi, trattazioni di temi sensibili, casi come Corona, discussioni su corna, liti, eredità e test del Dna, oltre a scenari da “trash vario” in cui, ha scritto Lucarelli, la conduttrice avrebbe poi preso le distanze.

Sulla possibile evoluzione della vicenda, Lucarelli prevede che, nonostante le minacce di abbandono dello show da parte di D’Urso, la conduttrice finirà per accettare scuse formali e tornare al suo posto sabato successivo, salvo che la produzione non decida diversamente.