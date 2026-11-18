Giardini Naxos, 17 novembre 2026 — Un operaio ha perso la vita oggi dopo essere stato investito sull’autostrada A18, nel tratto Messina‑Catania vicino a Giardini Naxos.
L’incidente è avvenuto nella giornata in cui il ministero delle Infrastrutture stava effettuando l’ultima tornata di sopralluoghi sul tratto autostradale.
Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’identità della vittima né sulle circostanze precise dell’investimento.
Sulla vicenda sono in corso raccoglimenti e verifiche da parte delle autorità competenti.