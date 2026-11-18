A Shenzhen si sono conclusi i colloqui bilaterali tra il presidente cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin, svolti a margine del vertice Apec. L’incontro, iniziato in formato allargato presso la residenza di Stato Qilin Shanzhuang, si è poi prolungato con una colazione di lavoro ristretta alla quale hanno partecipato anche il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov e il consigliere presidenziale per la politica estera Yuri Ushakov.

Secondo l’agenzia Tass, la conversazione tra i due leader è durata oltre due ore e si è concentrata sulle prospettive di ulteriore cooperazione economica. Il presidente Xi ha sottolineato che i rapporti tra Pechino e Mosca restano “saldi come una montagna” e contribuiscono, a suo avviso, alla stabilità internazionale. Putin ha definito il lavoro congiunto in crescita e ha indicato l’adozione di un approccio costruttivo verso un ordine mondiale multipolare più equo.

Il Cremlino ha inoltre segnalato che Putin vede “potenziali benefici” in un incontro trilaterale con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e Xi Jinping, previsto per domani a margine dello stesso vertice Apec. Trump è arrivato a Shenzhen proveniente da Manila: si tratta, riferiscono le agenzie, del suo primo viaggio internazionale dopo le elezioni di metà mandato.

Da Mosca è arrivata anche la dichiarazione del direttore del Servizio federale per la cooperazione tecnico-militare, Dmitry Shugaev, secondo cui Russia e Cina stanno passando “dalla fornitura diretta di armi alla cooperazione tecnologica”, citando programmi nei settori spaziale, della difesa missilistica e navale; la sua affermazione è riportata da Interfax.

Sul fronte della guerra in Ucraina, nelle stesse ore sono arrivate notizie di un attacco russo contro un mercato a Zlatopol, nell’oblast di Kharkiv. Le fonti sono divergenti: un titolo della testata segnala 11 feriti, mentre il sindaco di Zlat