Venerdì 13 novembre una banda armata ha assaltato uno store di carte collezionabili a Roma, mettendo a segno l’ultimo di una serie di furti che ha coinvolto negozi tra il Lazio e il Nord Italia per oltre 200.000 euro.

L’irruzione è avvenuta nel negozio Off Time in via Appia, di proprietà di Andreas Müller, ex ballerino e attuale concorrente del Grande Fratello Vip. Secondo la ricostruzione, i malviventi, travisati e armati, hanno puntato le pistole contro un commesso, sfondato le vetrine e prelevato centinaia di carte Pokémon.

Pochi giorni prima un altro colpo da 80.000 euro era stato messo a segno in uno store di Ladispoli. Prima ancora si erano registrate quattro incursioni notturne a Milano, Pero, Bergamo e Pavia. Complessivamente il valore del bottino supera i 200.000 euro. Sono inoltre sotto osservazione una serie di furti che potrebbero essere collegati e che hanno interessato Vigevano, Ospitaletto e Brescia.

La vicenda si inserisce in un fenomeno internazionale: Stati Uniti, Canada, Australia e Regno Unito hanno già registrato un’impennata di aggressioni, furti, truffe, falsificazioni e rapine legate alle carte collezionabili. Anche in Italia, secondo gli inquirenti e gli operatori del settore, le mafie avrebbero individuato un’opportunità nel mercato delle carte, non tracciabili, acquistando intere partite per reimmetterle nel circuito legale.

Qualche giorno fa, racconta Repubblica, a Latina un uomo è stato condannato a nove anni di carcere per aver gambizzato un rivale in una disputa legata al possesso di una collezione di carte Pokémon.

Le carte di maggior pregio hanno quotazioni in forte crescita: nella classifica mondiale delle prime trenta il valore oscilla dal record di 16,5 milioni di dollari per la Pikachu Illustrator 1998 PSA 10 fino a oltre 61.000 dollari per la Tropical Wind 1999 Hawaii. I tagliandi più rari sul mercato possono valere tra i 200.000 e i 300.000 euro; tra le curiosità citate nel settore figura anche una carta denominata «Popplio» indicata come autografata da Papa Leone XIV. Le società di grading si occupano della valutazione e della conservazione delle carte, inserendole in teche contrassegnate da numeri seriali.

La diffusione del fenomeno è stata accompagnata anche da segnali preoccupanti nelle scuole: sulle chat degli studenti della prima media dell’istituto Giovanni Verga, nel quartiere Centocelle di Roma — dove a settembre un tredicenne con simpatie suprematiste ha accoltellato in diretta social la sua insegnante di italiano — è comparsa una proposta che invitava a premiare chi sparasse alla professoressa con un mazzo di carte Pokémon, aumentando la tensione attorno al tema.