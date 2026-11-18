Roma, 16 novembre 2026 — La seconda edizione di “Corri Libera” ha attraversato le aree intorno al Colosseo e ai Fori Imperiali: una manifestazione podistica di 5 chilometri organizzata in concomitanza con la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Alla partenza c’erano camminatori, famiglie e sportivi, con la presenza della Polizia di Stato che ha rinnovato il proprio impegno partecipando con 50 commissari del 115° corso della Scuola superiore di Polizia.

I giovani commissari, provenienti da diverse regioni d’Italia e impegnati in un percorso formativo che integra competenze giuridiche, manageriali e tecnico-operative, includono nel programma anche iniziative di sensibilizzazione sul territorio. La partecipazione alla corsa è stata descritta come un tassello del percorso volto a promuovere la cultura del rispetto e a contrastare ogni forma di violenza.

All’evento hanno preso parte anche i tesserati della Sezione giovanile Fiamme Oro di Padova, in tuta di rappresentanza, il personale del Centro nazionale Fiamme Oro di Roma Spinaceto e la campionessa olimpica Elisa Di Francisca.

La Polizia di Stato ha sottolineato che l’iniziativa rafforza il legame tra cittadini e istituzioni, ribadendo il claim “Esserci sempre” come espressione dell’impegno quotidiano a tutela delle comunità, basato su legalità, prossimità e solidarietà.