La Guardia di Finanza di Genova ha inoltrato la richiesta di attribuzione d’ufficio della partita Iva per due escort residenti a Chiavari, accusate di non aver dichiarato complessivamente circa 500.000 euro di redditi maturati nell’arco di quattro anni.

L’attività investigativa si è basata sull’analisi e sull’incrocio di dati bancari, movimenti finanziari e spese sostenute, ritenute manifestamente sproporzionate rispetto ai redditi dichiarati. Secondo gli accertamenti, le due professioniste si sarebbero mantenute esclusivamente con l’attività di sex work, promossa anche tramite portali web dedicati.

Dalle verifiche emergerebbe che le prestazioni venivano fatturate con una tariffa media di circa 200 euro ciascuna e che non sono stati effettuati versamenti all’erario per gli importi ricavati.

In una nota le Fiamme Gialle ricordano che l’aggiornamento dei codici ATECO del 2025 ha riconosciuto un inquadramento fiscale per il lavoro delle cosiddette sex workers, consentendo di ricondurre a una disciplina fiscale settori finora rimasti in una sorta di limbo, come i «servizi di incontro e appuntamenti» e le prestazioni di natura sessuale.

L’azione ispettiva è fondata, secondo la Guardia di Finanza, sul principio sancito dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. 1285 del 21 gennaio 2026) che considera l’esercizio abituale e professionale della prostituzione come una prestazione di servizi rilevante ai fini fiscali, soggetta agli obblighi dichiarativi e impositivi sia per le imposte dirette sia per l’Iva. Le verifiche richiamano anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Causa C-268/99).