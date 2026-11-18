Orietta Berti ha escluso la possibilità di tornare in gara al prossimo Festival di Sanremo, che per la prima volta sarà condotto da Stefano De Martino. Lo ha annunciato durante la trasmissione Da noi…A ruota libera, condotta da Francesca Fialdini.

La cantante, oggi 83enne, ha motivato la sua scelta criticando la qualità dei brani che le vengono proposti, compresi alcuni scartati dal Festival: ha detto di aver constatato «un livello molto basso» tra i materiali ricevuti. Per questo ha chiarito: «Non ci andrò», aggiungendo che ha già molti impegni e che non vuole sottrarre spazio a giovani che cercano di fare carriera.

Berti ha anche sottolineato di avere materiale proprio in preparazione: nel nuovo progetto con Danti e Nina Zilli, a suo avviso, ci sono canzoni che superano per qualità quelle che si ascolteranno al Festival, frutto della sua esperienza. La sua ultima partecipazione a Sanremo risale al 2021, quando gareggiò con Quando ti sei innamorato.

Parlando dei prossimi passi professionali, ha annunciato di aver inciso 20 brani nuovi che intende pubblicare progressivamente, una canzone ogni tre mesi. Per memorizzarli e apprenderli ha raccontato di essersi avvalsa dell’intelligenza artificiale: gli autori hanno fatto elaborare le canzoni dall’IA nella sua tonalità e con la metrica voluta, permettendole di impararle rapidamente e definendo lo strumento «sorprendente» e fonte di entusiasmo.

Nel corso dell’intervista Berti ha inoltre espresso il suo parere sulla conduzione del Festival, sostenendo che Sanremo avrebbe dovuto restare con Carlo Conti e affermando che le piacerebbe condurlo lei stessa. Ha infine detto di non mangiare più carne.