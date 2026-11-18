Un’avvocata di Carbonia e il marito sono indagati per peculato nell’ambito di un’inchiesta sui soldi sottratti a 17 persone di cui la donna era amministratrice di sostegno. Le vittime, anziani e disabili residenti nel Sulcis Iglesiente, erano in condizioni di particolare vulnerabilità.

L’indagine è partita dalla denuncia della figlia di una coppia di anziani deceduti, che dopo aver ottenuto il rendiconto della gestione patrimoniale ha segnalato anomalie. Dall’esame della documentazione sono emersi prelievi di ingenti somme di denaro in contanti, effettuati anche dopo il decesso degli amministrati, e l’assenza di ricevute a giustificazione di spese dichiarate per decine di migliaia di euro.

Secondo gli accertamenti, le somme sarebbero state impiegate per acquisti nei centri commerciali, abbigliamento, articoli per la casa, ristoranti e ricariche Postepay. Sono stati inoltre ricostruiti pagamenti tramite POS per abbigliamento per bambini, casalinghi e articoli per il bricolage.

Le verifiche hanno messo in luce prelievi sistematici privi di adeguata giustificazione, talvolta superiori ai limiti autorizzati dal giudice tutelare e frequentemente effettuati a breve distanza dall’accredito delle pensioni. Irregolarità sono state riscontrate anche nella gestione delle somme ricavate dalla vendita di immobili degli assistiti, con utilizzo delle risorse per spese non attinenti alle loro esigenze.

In uno dei casi è emerso il mancato o tardivo pagamento di gran parte delle rette della residenza sanitaria assistenziale dove era ricoverata la madre della denunciante, con il conseguente accumulo di un debito di diverse decine di migliaia di euro.

Gli approfondimenti investigativi, estesi ad altri assistiti, hanno ricostruito che le stesse modalità operative sarebbero state adottate a partire dal 2017 nei confronti di complessivi 17 persone. Le indagini hanno inoltre evidenziato reiterate e protratte violazioni degli obblighi di rendicontazione prescritti dal giudice tutelare.

Il giudice per le indagini preliminari ha disposto per la professionista l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, la sospensione dall’esercizio della professione forense e la sospensione dagli incarichi di amministratrice di sostegno per 12 mesi. Per il coniuge è stata invece disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

A conclusione delle misure cautelari nei confronti della coppia sono stati sequestrati beni per un valore complessivo di circa 700.000 euro.