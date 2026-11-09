Viviamo Marghera: “Dare alle persone una casa”

Riceviamo e pubblichiamo.

Biblioteca di Marghera: si promette cultura, si preparano cancelli.

Mancano vere politiche di coesione sociale e abitative. Eppure a Marghera si sono abbattuti 48 alloggi ERP, una ricchezza pubblica in una delle tre piazze centrali: un patrimonio da recuperare e restituire alla sua funzione, assegnando le abitazioni alle persone che ne avevano diritto secondo le graduatorie.

In nome del contrasto al degrado, presunto o effettivo, si è scelta la demolizione anziché il recupero. Si è rinunciato anche a quel presidio sociale quotidiano fatto di abitanti, relazioni di vicinato e cura degli spazi.

E adesso, dopo una colata di cemento, ci l’amministrazione comunale intende metterci i cancelli.

A settembre il Comune annunciava l’apertura dei nuovi spazi della biblioteca «nelle prossime settimane». Oggi si parla di cancelli antibivacco, mentre la stessa Municipalità dichiara, nell’articolo, di non aver ricevuto segnalazioni di bivacchi notturni.

Basta chiamare “degrado” ciò che richiede risposte sociali e abitative. Servono case, servizi e percorsi di inclusione: le cenette di quartiere e le “passeggiate civiche”, quando assumono la logica delle ronde, non possono sostituirli.

La sicurezza si costruisce anche dando alle persone una casa. Non continuando a mettere cancelli.

ViviAmo Marghera