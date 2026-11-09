Carlo & Giorgio tornano con “Serenissimi”: due serate al Dario Fo di Camponogara

Carlo & Giorgio salgono di nuovo sul palco con uno spettacolo in cui il passato veneziano si confronta con la quotidianità contemporanea. “Serenissimi” sarà in scena al Teatro comunale Dario Fo di Camponogara venerdì 13 e sabato 14 novembre alle 21.00.



Il duo, reduce dalla celebrazione dei trent’anni di attività, propone una nuova serie di sketch che mescolano battute, situazioni paradossali e osservazioni sulla vita dei veneti. Il filo conduttore è il rapporto tra antiche abitudini e cambiamenti dei tempi, raccontato con uno stile che punta sull’ironia e sulla dissacrazione.



Il titolo dello spettacolo richiama esplicitamente l’identità veneziana: “Serenissimi” evoca la storia e i simboli della regione, reinterpretati attraverso il linguaggio comico dei due artisti. Sul palco si alternano personaggi e scene tratte dalla vita quotidiana, trasformati in occasioni di satira e riflessione leggera.



Negli ultimi decenni Carlo & Giorgio si sono costruiti una cifra riconoscibile, basata sulla capacità di cogliere tic e contraddizioni della società locale. Anche in questo nuovo lavoro la coppia punta a far riconoscere il pubblico nelle situazioni proposte, usando la risata come strumento per guardare sia alla nostalgia sia alle tensioni del presente.



La proposta scenica promette un equilibrio tra tradizione e modernità: le gag si appoggiano su riferimenti culturali locali, ma guardano anche alle trasformazioni sociali che attraversano le comunità. Il risultato, secondo quanto indicato dalla presentazione dello spettacolo, è uno spettacolo che invita a sorridere di se stessi senza rinunciare a uno sguardo critico sui cambiamenti in atto.



La tournée a Camponogara segue le celebrazioni per i trent’anni di carriera del duo, un traguardo che ha consolidato la loro presenza nel panorama teatrale regionale. Negli anni Carlo & Giorgio hanno costruito un repertorio in cui il comico nasce spesso dall’osservazione minuta delle abitudini quotidiane, trasformando gesti comuni in momenti esilaranti.



Lo spettacolo si svolgerà presso il Teatro comunale Dario Fo, spazio che ospita numerose iniziative culturali della zona. Le due repliche serali sono previste con inizio alle 21.00, un orario che punta a facilitare la partecipazione del pubblico locale e dei paesi limitrofi.



Disponibili i biglietti anche online.