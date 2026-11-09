Da attivista alla Casa Bianca: Miller ottiene il ruolo di chief of staff con il sostegno dei vertici MAGA

Miller, indicato come il “bullo del presidente”, è stato scelto per il ruolo di chief of staff dopo un’azione di sostegno organizzata all’interno dell’area conservatrice. La nomina segna il passaggio dall’attivismo alla presenza ufficiale alla Casa Bianca.
Secondo la ricostruzione, la podcaster conservatrice Kate ha svolto un ruolo centrale nella mobilitazione: ha sollecitato i vertici del movimento MAGA a sostenere la candidatura di Miller per l’incarico di chief of staff.
Nel dibattito pubblico è circolata anche l’accusa riassunta dalla frase “La moglie dietro la nomina”, che ha contribuito ad alimentare la discussione attorno alla decisione presidenziale.
La vicenda è stata raccontata dalla nostra inviata Anna Lombardi il 8 novembre 2026.