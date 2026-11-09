5 x 1000
HomenotizieDa attivista alla Casa Bianca: Miller ottiene il ruolo di chief of...

Da attivista alla Casa Bianca: Miller ottiene il ruolo di chief of staff con il sostegno dei vertici MAGA

Miller, definito il “bullo del presidente”, passa dall’attivismo alla Casa Bianca: la podcaster conservatrice Kate ha mobilitato i vertici MAGA per sostenere la sua nomina.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

Miller, indicato come il “bullo del presidente”, è stato scelto per il ruolo di chief of staff dopo un’azione di sostegno organizzata all’interno dell’area conservatrice. La nomina segna il passaggio dall’attivismo alla presenza ufficiale alla Casa Bianca.

Secondo la ricostruzione, la podcaster conservatrice Kate ha svolto un ruolo centrale nella mobilitazione: ha sollecitato i vertici del movimento MAGA a sostenere la candidatura di Miller per l’incarico di chief of staff.

Nel dibattito pubblico è circolata anche l’accusa riassunta dalla frase “La moglie dietro la nomina”, che ha contribuito ad alimentare la discussione attorno alla decisione presidenziale.

La vicenda è stata raccontata dalla nostra inviata Anna Lombardi il 8 novembre 2026.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
RIPRODUZIONE VIETATA
LEGGI TUTTO >
ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia

Persa qualche notizia? Le ultime:

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

LEGGI ANCHE:
vai alla HOME PAGE