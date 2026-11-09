Torino e Lecce finiscono 1-1, decide tutto la ripresa

Torino e Lecce hanno pareggiato 1-1 nella partita di Serie A disputata l’8 novembre 2026. Le emozioni principali si sono concentrate nella seconda frazione di gioco.

Al 60′ il vantaggio è arrivato per il Torino a seguito di un’autorete di Kialonda Gaspar, che ha deviato il pallone nella propria porta portando i granata in vantaggio.

La risposta del Lecce è giunta tredici minuti più tardi: al 73′ N’Dri ha segnato il gol del pareggio, servito da un assist di Coulibaly.

Il risultato finale, 1-1, non è cambiato nel resto dell’incontro.