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HomenotizieRoma corsara all’Olimpico: 3-0 al Sassuolo e secondo posto provvisorio

Roma corsara all’Olimpico: 3-0 al Sassuolo e secondo posto provvisorio

Roma batte il Sassuolo 3-0 all’Olimpico nell’11ª giornata di Serie A 2026/27. I giallorossi sono momentaneamente secondi, a un punto dalla capolista.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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La Roma ha superato il Sassuolo per 3-0 nella partita valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2026/27, disputata il 7 novembre 2026 allo Stadio Olimpico di Roma.

Con questo successo i giallorossi hanno agganciato momentaneamente la seconda posizione in classifica, distando un solo punto dalla squadra capolista.

La partita, riportata negli highlights di Rai Sport, si è conclusa con il netto risultato a favore dei padroni di casa, che consolidano così il buon momento in campionato.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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