Roma corsara all’Olimpico: 3-0 al Sassuolo e secondo posto provvisorio

La Roma ha superato il Sassuolo per 3-0 nella partita valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2026/27, disputata il 7 novembre 2026 allo Stadio Olimpico di Roma.
Con questo successo i giallorossi hanno agganciato momentaneamente la seconda posizione in classifica, distando un solo punto dalla squadra capolista.
La partita, riportata negli highlights di Rai Sport, si è conclusa con il netto risultato a favore dei padroni di casa, che consolidano così il buon momento in campionato.