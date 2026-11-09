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HomenotizieIl Bologna espugna il Tardini e si prende il derby: Parma-Bologna 1-2

Il Bologna espugna il Tardini e si prende il derby: Parma-Bologna 1-2

Bologna vince 2-1 al Tardini: Theate (53′) e Orsolini su rigore (72′). Parma in 10 dall’9′ per l’espulsione di Ndiaye; Sierro accorcia all’81’. Bologna 17 pt, Parma 8.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Il Bologna ha vinto il derby dell’Emilia al Tardini battendo il Parma 2-1 nella partita valida per la Serie A 2026/2027 giocata l’8 novembre 2026.

Il vantaggio rossoblù è arrivato al 53′ con un gol di Theate. La formazione ospite ha poi raddoppiato al 72′ su rigore trasformato da Orsolini.

Il Parma ha giocato per la maggior parte della partita in inferiorità numerica: Ndiaye è stato espulso al 9′, lasciando Gilardino e i suoi in dieci uomini. I gialloblù hanno però ottenuto un penalty e Sierro lo ha realizzato all’81’, riducendo lo svantaggio.

Con questo successo la squadra allenata da Palladino sale a 17 punti in classifica, all’ottavo posto. Il Parma, guidato da Gilardino, resta fermo a 8 punti e occupa la sedicesima posizione.

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Elena Gravin
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Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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