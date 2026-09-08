Concorso Margherini 2026: aperte le candidature per scegliere le eccellenze di Marghera

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Il gruppo Margherini DOC ha annunciato l’avvio del Concorso Margherini 2026, la manifestazione partecipativa con cui la comunità locale seleziona persone, attività e professionisti che contribuiscono alla vita del territorio di Marghera e dei centri limitrofi.



Le candidature saranno raccolte esclusivamente via Facebook: dal 16 al 30 settembre gli iscritti al gruppo ufficiale potranno proporre i nominativi commentando i post dedicati. Ogni proposta dovrà indicare chiaramente il nome del candidato e contenere la dichiarazione che la persona o l’attività è stata preventivamente informata e ha dato il proprio consenso; senza questa attestazione la candidatura non sarà ritenuta valida.

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Scopri come fare



Possono essere proposti cittadini, imprese, negozi e professionisti con sede o operatività nei territori di Marghera, Catene, Malcontenta e Porto Marghera. Hanno diritto di presentare le proposte solo gli iscritti al gruppo Facebook Margherini DOC.



La fase di voto si terrà sempre online e avrà luogo dal 5 al 31 ottobre, all’interno del medesimo gruppo. Le modalità operative per esprimere le preferenze saranno comunicate mediante il post ufficiale che aprirà il periodo delle votazioni.



Dalla somma dei voti validi verrà stilata la classifica finale; saranno premiati i primi tre classificati. A tutti i candidati ammessi alla votazione sarà consegnata una pergamena con l’Attestato di Partecipazione, a testimonianza dell’inclusione nella selezione promossa dalla comunità.



Il regolamento esclude dalla partecipazione i vincitori dell’edizione 2025: Rosticceria Fratelli Bottazzo, Cartolibreria Lamon e Pasticceria Milady non possono dunque essere nuovamente proposti. Non sono ammissibili nemmeno candidature riconducibili a soggetti, organizzazioni o esponenti politici; eventuali ulteriori casi di inammissibilità saranno decisi dagli amministratori del gruppo.



I Margherini DOC, nati il 2 giugno 2009, contano oggi oltre 8.200 aderenti. Il gruppo si presenta come il primo raggruppamento indipendente dedicato alla memoria e alla promozione della comunità di Marghera, con la finalità di mettere in luce le realtà locali attraverso iniziative che coinvolgono direttamente cittadini e operatori.



L’edizione precedente aveva visto la partecipazione di più di trenta realtà del territorio e l’assegnazione dei primi tre posti a Rosticceria Fratelli Bottazzo, Cartolibreria Lamon e Pasticceria Milady, confermando l’attenzione della comunità verso attività storiche e attività commerciali locali.



Gli organizzatori sottolineano che il concorso vuole essere soprattutto un momento di partecipazione collettiva e di riconoscimento reciproco: «La forza di Marghera è la nostra gente», recita il principio alla base dell’iniziativa, che lascia appunto ai cittadini il compito di scegliere chi merita un riconoscimento.



La data, il luogo e le modalità della cerimonia conclusiva saranno comunicate successivamente dagli amministratori del gruppo. La proclamazione dei vincitori e la cerimonia di premiazione si svolgeranno nel mese di novembre 2026.