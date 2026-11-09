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Michael Douglas racconta il primo incontro con Catherine Zeta-Jones: «Catherine, sarò il padre dei tuoi figli»

Nel brano tratto da “Una vita pazzesca” Douglas ripercorre il primo incontro con Catherine Zeta-Jones: lei aveva 25 anni meno e a lui piacevano le donne mature.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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In un passaggio della sua autobiografia Una vita pazzesca, Michael Douglas ricostruisce il primo incontro con Catherine Zeta-Jones, allora molto più giovane di lui. Nel frammento pubblicato da Repubblica l’8 novembre 2026, l’attore precisa che lei aveva 25 anni in meno.

Douglas racconta di aver saputo che a Catherine piacevano gli uomini maturi e di essersi presentato con una battuta decisa: «Catherine sarò il padre dei tuoi figli», frase che riproduce nel libro come momento chiave del loro approccio.

Il brano è disponibile in forma audio, ma l’ascolto è riservato agli abbonati premium di Repubblica. L’episodio fa parte del racconto più ampio che Douglas offre nella sua opera, dove ripercorre tappe e aneddoti della propria vita personale e professionale.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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