Tensione in sala prove a Ballando: Monica Guerritore e Luca Urso si scontrano prima della sesta puntata

Durante le prove in vista della sesta puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda l’8 novembre 2026, è scoppiato un acceso confronto tra Monica Guerritore e il suo maestro di ballo, Luca Urso.

La discussione è nata per divergenze artistiche sulla coreografia della salsa che la coppia stava preparando sulle note di “Che coss’è l’amor” di Vinicio Capossela. Secondo il racconto, Urso avrebbe fornito indicazioni di carattere tecnico che non hanno incontrato il favore dell’attrice, la quale, perdendo la pazienza in prova, ha replicato: “Non posso fare solo i tuoi passi”.

Nonostante la tensione in sala prove, lo scontro tra i due non ha compromesso la performance in diretta. La coppia è scesa in pista e ha offerto un’esibizione energica che ha conquistato il pubblico e la giuria, posizionandoli tra i possibili finalisti del programma trasmesso su Rai1.