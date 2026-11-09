Juventus rimonta due volte la Fiorentina: 2-2 al Franchi tra errori e proteste

Un pari che fotografa bene la serata del Franchi: la Juventus recupera due volte la Fiorentina, ma non va oltre il 2-2. Quattro gol nati da disattenzioni difensive, un episodio contestato a otto minuti dalla fine e le parate decisive di Guglielmo Vicario nel finale segnano una partita ricca di tensione e poche certezze tattiche.



La gara si accende quasi subito. Al 4′ la Fiorentina passa in vantaggio con Lucas Pellegrino, bravo ad approfittare di un cross sul secondo palo e a colpire di testa. L’argentino esulta con un gesto che richiama i suoi illustri predecessori in maglia viola, mentre la Juventus paga un black-out iniziale dopo un avvio che aveva lasciato presagire un predominio bianconero.

La reazione della squadra di Spalletti arriva con pazienza e modifiche tattiche. Il pari arriva al 32′, frutto di una palla lavorata da McKennie per Kolo Muani: un errore di Vieiry favorisce l’inserimento di Woltemade, che deposita il pallone in rete per il suo primo gol in Serie A, dopo le reti siglate in Europa League.



L’equilibrio regge fino alla ripresa, ma la Fiorentina ritrova il suo vantaggio al 54′. Njie, pronto sulla mischia in area, non sbaglia e punisce la difesa bianconera ancora una volta imprecisa nelle scelte e negli interventi. Sembra la svolta per i padroni di casa, che però vengono raggiunti nuovamente poco più di dieci minuti dopo.

Al 66′ Bremer sfrutta un calcio d’angolo e, di testa, anticipa De Gea — mai perfetto nelle uscite — siglando il 2-2 che rimette tutto in discussione. Anche il centrocampista brasiliano trova la via del gol in una partita in cui a decidere sono state soprattutto le indecisioni difensive di entrambe le squadre.



La ripresa è animata da episodi: al minuto 80 la Juventus reclama un calcio di rigore per un tocco di mano di Joao Mario in area. L’arbitro Colombo lascia proseguire tra le proteste dei bianconeri, senza concedere il penalty. Nei minuti finali Vicario si erge a protagonista, neutralizzando due tentativi avversari e preservando il pareggio della Fiorentina.



Sul piano tattico, Vanoli aveva mandato in campo quella che sulla carta doveva essere la formazione migliore dopo gli innesti estivi, con Oulai e Pedro Gonçalves dal primo minuto al posto di Fagioli e Brescianini. L’idea era un maggior controllo del pallone, sia in fase offensiva sia nella gestione difensiva dopo i 23 gol subiti nelle prime 10 giornate.

Spalletti, dal canto suo, ha operato una rotazione ampia rispetto alla trasferta europea: in campo sono andati Bremer, Cabal, McKennie, Douglas Luiz e Boga al posto di Gatti, Cambiaso, Kelly, Sarr e Alajbegovic. L’allenatore ha poi ridisegnato gli equilibri in corsa, spostando Kolo Muani largo a destra alle spalle di Woltemade e chiedendo a McKennie un lavoro più consistente sulla fascia.



La partita è stata segnata meno dalla qualità del gioco che dagli errori: nei primi 45 minuti infatti gli sbagli difensivi e alcune disattenzioni hanno pesato più delle trame offensive immaginate dagli allenatori. Episodi come la scivolata di Lucumì poco prima dell’intervallo, che ha innescato una chiara occasione per la Fiorentina sventata da Vicario, ne sono la prova.



Sul piano dei numeri e delle conseguenze di classifica, il pareggio serve a poco ad entrambe. La Fiorentina, però, incassa un dato storico: per la prima volta dopo 62 anni rimane imbattuta contro la Juventus per cinque incontri di campionato consecutivi. La Juventus, invece, porta a casa un dato preoccupante: 18 punti in 11 giornate sono la seconda peggior partenza nell’era della Serie A a 20 squadre, peggiore solo rispetto alle 15 raccolte nelle stagioni 2021-22 e 2015-16.



Il punto mette in luce l’instabilità dei bianconeri, mentre la gestione viola — seppur non perfetta — consente alla squadra di Vanoli di allungare a due punti il margine sul terz’ultimo posto. Vanoli non ha ancora ottenuto la prima vittoria casalinga in campionato.