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Video a bordo del volo FlyDubai: comandante insanguinato e copilota ferito, premier israeliano parla di episodio di sicurezza

Un video postato da un passeggero mostra il comandante coperto di sangue e il copilota ferito su un volo FlyDubai. Netanyahu parla di “incidente di sicurezza estremamente grave”.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Il 30 settembre 2026 un passeggero ha pubblicato un video ripreso a bordo di un volo FlyDubai in cui si vede il comandante disteso a terra tra la cabina di pilotaggio e il corridoio, con il volto coperto di sangue e la mascherina dell’ossigeno, ma vigile e con gli occhi aperti.

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Nel filmato si nota anche il copilota ferito e uno dei passeggeri israeliani che, dopo aver bloccato l’aggressore, chiede aiuto.

In una dichiarazione video il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che l’incidente è iniziato quando un pilota ha accoltellato l’altro e, secondo quanto dichiarato da lui, avrebbe poi tentato apparentemente di far schiantare l’aereo. Netanyahu ha definito l’episodio “un incidente di sicurezza estremamente grave”.

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Il premier ha aggiunto che tutte le persone a bordo sono rimaste illese dopo l’attacco e che il presunto assalitore è sotto custodia saudita. Ha inoltre dichiarato che il pilota ritenuto responsabile è stato arrestato e viene interrogato dalle autorità saudite.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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