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Pas­seggero ferito su volo FlyDubai FZ1073: lancia appello dai social, “neutralizzati i terroristi”

Un passeggero ferito ha pubblicato un video sul social dal volo FlyDubai FZ1073 (Dubai‑Tel Aviv): 177 passeggeri, discesa verso Tabuk in Arabia Saudita, “ci serve aiuto”.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Un passeggero del volo FlyDubai FZ1073 ha postato il 30 settembre 2026 un video sui social in cui, con una ferita alla testa, racconta quanto accaduto a bordo e chiede aiuto. Il volo era in partenza da Dubai e diretto a Tel Aviv, con a bordo 177 passeggeri di nazionalità israeliana.

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Nel filmato l’uomo dice che sono stati “neutralizzati i terroristi” e sollecita assistenza: “abbiamo bisogno di aiuto”, ripete nel messaggio. A suo dire l’aeromobile sta per atterrare e la rotta di discesa è indicata verso Tabuk, in Arabia Saudita; definisce la zona come sconosciuta.

Il passeggero specifica inoltre che tutti i presenti a bordo stanno bene, fatta eccezione per il pilota. Il testimone appare visibilmente agitato e con un taglio alla testa quando registra il video.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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