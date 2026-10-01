Video mostra i passeggeri dopo il dirottamento del volo Flydubai atterrato a Tabuk

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Un video girato da un passeggero israeliano e ottenuto da Reuters il 30 settembre mostra i passeggeri del volo Flydubai dopo che l’aereo è stato deviato verso l’aeroporto di Tabuk, in Arabia Saudita.

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Reuters ha verificato la data delle riprese e la località confrontando edifici, vegetazione e infrastrutture con immagini d’archivio e satellitari dell’aeroporto internazionale Prince Sultan Bin Abdulaziz. Anche gli interni mostrati nel filmato sono stati confermati tramite riscontri visivi con l’aeroporto. Reuters ha parlato direttamente con la fonte del video; non sono state trovate versioni del filmato pubblicate online prima del 30 settembre.

Secondo un funzionario israeliano, il volo in partenza dagli Emirati Arabi Uniti e diretto in Israele è stato dirottato verso Tabuk dopo l’invio di segnali di emergenza a seguito di una colluttazione tra i piloti avvenuta il 30 settembre. Dati di tracciamento forniti da Flightradar24 hanno confermato che si trattava del volo Flydubai FZ107. In un altro passaggio del materiale, il volo viene indicato come Flydubai FZ1073.

Tre funzionari israeliani hanno riferito che il copilota avrebbe accoltellato il comandante in un possibile tentativo di “attacco terroristico”, costringendo l’aereo a deviare verso l’Arabia Saudita, dove è atterrato in sicurezza. Uno dei funzionari ha identificato l’aggressore come cittadino dell’Oman.

I dati di Flightradar24 indicano inoltre che l’aereo ha registrato una discesa improvvisa di quasi 14.000 piedi in meno di 30 secondi, verificatasi prima dell’invio del primo segnale di emergenza.

Al momento dell’atterraggio, Doron Spielman, portavoce dell’ufficio del Primo Ministro israeliano, ha detto a Reuters che l’episodio non viene considerato un dirottamento, definendolo invece un’«incidente di natura diversa». Non ha fornito immediatamente ulteriori chiarimenti sulla possibilità che l’accaduto venga trattato come un atto di terrorismo.