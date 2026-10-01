Passeggeri evacuati a Tel Aviv dopo il dirottamento di un volo FlyDubai: piloti feriti, passeggeri illesi

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Un aereo FlyDubai inviato per evacuare i passeggeri di un volo della stessa compagnia è atterrato mercoledì sera all’aeroporto internazionale Ben Gurion di Tel Aviv. L’arrivo è stato confermato per il pomeriggio del 30/09/2026, quando le persone evacuate sono state trasferite su un altro velivolo FlyDubai.

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Secondo funzionari israeliani e passeggeri, il volo originario da Doha con destinazione Tel Aviv era stato dirottato sulla rotta verso Tabuk, in Arabia Saudita. In un passaggio della ricostruzione si parla anche di Tobuk come luogo da cui sono partiti i passeggeri verso Tel Aviv.

La dinamica dell’incidente, come riferito da testimoni a bordo, vede coinvolti i membri dell’equipaggio: uno dei piloti avrebbe tentato di accoltellare il copilota. In seguito il velivolo ha effettuato un atterraggio d’emergenza in Arabia Saudita dopo aver perso quota mentre sorvolava la Giordania.

Entrambi i piloti sono rimasti feriti nel corso dell’episodio e sono stati trasportati in ospedale. Tutti i passeggeri sono risultati illesi e i passeggeri israeliani presenti sul volo dirottato sono stati imbarcati sul volo di evacuazione atterrato al Ben Gurion.

Un passeggero ha raccontato che un pilota avrebbe cercato di aggredire l’altro e di far precipitare l’aereo. Altri passeggeri e due piloti fuori servizio sarebbero intervenuti per aiutare a riprendere il controllo del velivolo.